Brødrene André og Kalle Vikan i frøyaselskapet Vigrunn AS fikk i dag overlevert nybåten «Frøymann».

Fartøyet, som er 15 x 7m skal gå med to fartøyinstrukser; en for Bankfiske II og en for Lastebåt, forteller båtbyggerfirmaet Folla Maritime Service.

For halvannet år siden skrev lokalavisa om at André og Kalle Vikan hadde bestilt ny båt. Her kan du lese mer om det og hva de selv sier båten skal brukes til:

Bildene er utlånt av Folla Maritime Service.