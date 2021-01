Nyheter

Det viser seg at leveringsproblemene for vaksinen fra BioNTech og Pfizer er mer kortvarige enn først varslet.

Dermed får Norge økte vaksineleveranser i tiden som kommer.

Folkehelseinstituttet mener behovet for beredskapslager derfor er noe mindre, og øker vaksineleveransene til kommunene allerede fra neste uke.

-Dette er veldig gode nyheter. Nå øker tempoet i vaksineringen noe og kommunene får nesten dobbelt så mange vaksiner som opprinnelig planlagt i uke fem, sier Marit Kverkild, smittevernansvarlig hos Statsforvalteren i Trøndelag.