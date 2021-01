Her kan du gå på ski i helga

Nyheter

Anleggsgruppa til Hitra idrettslag melder torsdag via mitt-lag.no at de har kjørt nye spor på Blåskogstien, på strekket Lervågen til Lakselva, og innover Gammelvegen (Fra trafostasjonen ved Lakselva og til Englia på Aksetsida).

De opplyser også at det er skimuligheter for de minste i Fillan Fritidspark og at det blir laget spor på Fillvatnet.