Snuoperasjon på Stortinget: Vil gi statlige penger til flyruta likevel

Knappe to uker etter at to ministre åpnet den nye terminalen på den sivile lufthavna, stemte Stortinget ned forslag om å be regjeringen gå i dialog med Ørland kommune for å sikre finansiering til drifta av Ørland sivile lufthavn. Stortinget stemte også ned korona-kompensasjon til den kommunale lufthavna.