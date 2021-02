Nyheter

Vakre Hitra er dekket med hvit snø – og det er rikelig av den. Jeg har ikke opplevd så mye snø på Hitra de 5 årene vi har bodd her.

På mandag denne uka var jeg ute sammen med Ungdomsbasen og ansatte ved Frivilligsentralen. Vi er så heldig på Hitra som har fått en flott møtearena sommer som vinter - det er Sentrumsparken i Fillan. Bålpanna ble tent. Eldbjørg og Rigmor fra Frivilligsentralen poppet popcorn, og Tone fra ungdomsbasen grillet pølser. Med kaffe eller kakao i hånda, ble det ble gode samtaler rundt bålpanna. Det var da minner fra barndommen min dukket opp i tankene mine.

Som barn elsket jeg snø og snøaktiviteter. Vi hadde store mengder snø i Kristiansund på 70- og 80 -tallet. Vi lekte i snøen dagen lang. Når det nærmet seg BarneTv på NRK, ble vi alle ropt inn. Da var jeg kald, våt og rød på kinnene – men det gjorde ingen verdens ting. Min mor pleide å smøre brødskiver og lage kakao som ventet på min søster og meg til vi kom inn fra snøleken.

Vi hadde en akebakke rett ved der vi bodde. Det var fullt av unger der etter skoletid og i helgene. Min far var ofte med ut i helgene og lekte sammen med oss. Vi elsket å sitte bak på kjelken når han kjørte – det gikk superraskt. Han bygde spretthopp og vi hadde konkurranse om hvem som hoppet lengst. Det endte ofte i knall og fall. Vi brukte jettski – korte, brede plastikkski. For å få de til å bli glattere, smurte vi talg under. Det gikk hardt utover talglysene hjemme hos oss. Problemet med jettskiene var at man ble baktung og nesten alltid datt bakover – og lettere ble det ikke når vi hoppet.

Min far var bysmed i Kristiansund kommune, og han hadde fullt opp med å «kvesse» skøyter og sparkstøttinger til alle naboungene. Det var alltid latter og glede når vi satte sammen alle sparkstøttingene og laget tog. Var vi heldige klarte vi å komme oss helt ned til bunnen av bakken, men som oftest endte vi i en dunge av sparkstøttinger og barn lenge før den tid.

Jeg elsket snø da jeg var barn – jeg er fortsatt glad i snø, men helst ikke for mye av den. Det er et flott skue når sola skinner over det hvite landskapet. Snøen får mørket til å bli lysere, selv om dagene nå er merkbart lengre.

Vi har et langt år bak oss med korona og det som følger med av smitteverntiltak. Det har slitt på oss alle, og spesielt i juletida da vi opplevde pandemien her på øya. Jeg fikk selv covid-19, og det ble lange dager inne i huset. Jeg lengtet etter å være ute sammen med andre. Derfor gjorde det ekstra godt å ha en utestund i snøen sammen med flotte hitterværinger nå denne uka.

Mange synes dagene og kveldene blir lange nå når pandemien er rundt oss. Noen føler på skam med det å bli syk av covid-19 – skam og angst for å ha smittet noen. Mange er syke uten å ha symptomer, og mange av oss bære smitten med seg rundt uten å bli syk. Vi har en pandemi i verden akkurat nå – istedenfor å føre skam på hverandre må vi bry oss og hjelpe de som trenger en ekstra oppmerksomhet. Vi må ta vare på hverandre. Ring til noen du kjenner som bor alene, sendt ei melding….. Det er godt å ha noen å dele tanker og bekymringer med.

Ønsker alle en fin helg med disse ordene fra Halldis Moren Vesaas:

Det heiter ikkje: eg – no lenger.

Heretter heiter det: vi.

Eig du lykka så er ho ikkje lenger berre di.

Alt det som bror din kan ta imot

av lykka di, må du gi.

Alt du kan løfte av børa til bror din,

må du ta på deg.

Det er mange ikring deg som frys,

ver du eit bål, strål varme ifrå deg!

Hender finn hender, herd stør herd,

barm slår varmt imot barm.

Det hjelper da litt, nokre få forfrosne

at du er varm!





Heidi diakonimedarbeider.