Inngår millionforlik etter leverandør-søksmål

En uenighet mellom Nutrimar Holding AS på Nordskaget på Frøya og Lafopa Industrier AS fra Verdal har endt med forlik. Etter et forliksmøte i Sør-Trøndelag tingrett onsdag, er partene blitt enige om at Nutrimar Holding AS betaler 10,6 millioner kroner til Lafopa Industrier AS