På en konfirmantsamling spurte jeg konfirmantene hva som gjorde dem oppriktig glad. Jeg fikk mange fine og flotte svar. Svarene var alt fra det å være sammen med venner og familie til å passe på kjæledyret sitt.

Noen ble glad av fine opplevelser, som det å være ute i båt og fiske, andre av å drive med sin favorittidrett som håndball. Vi mennesker har flere felles trekk når det gjelder hva som gjør oss glade. Mange mennesker blir like fullt glade over ting som jeg fryder meg over.

Det går ikke alltid an å være glad. De går heller ikke an å være uten bekymringer gjennom livet. Av og til skulle man ønske at man kunne ha utvist mer vennlighet i visse situasjoner. Av og til er det også helt nødvendig å kjenne på en bekymring slik at man kan ta visse forhåndsregler og være forberedt på det som ligger foran oss.

Bibelverset «Gled dere i Herren alltid», står i Filipperbrevet. Brevet er et av fengselsbrevene i Det nye testamentet. Paulus befinner seg i fengsel for sin tro og skulle derfor normalt ha vært nedtrykt, bekymret og plaget, men han oppfordrer heller til å glede seg i Herren. Alltid!

Videre sier han at din glede skal vise seg i at man ikke skal bekymre seg, men legge alt frem for Gud i bønn, samt at denne gleden skal vise seg i vennlighet. La mennesker rundt deg få kjenne på din vennlighet, i ord og gjerning.

Flere ganger har jeg opplevd verset fra Filipperbrevet som vanskelig å skulle akseptere. Jeg må innrømme at det noen ganger har vært gjenstand for provokasjon. Hvordan er det i det hele tatt mulig å alltid glede seg, aldri være bekymret for noe og å utvise vennlighet mot alle til enhver tid? Som vi alle vet, så går dette ikke opp.

Fremdeles sliter jeg med bibelverset, men jeg har allikevel falt til ro ut fra følgende tanke: På tross av! Selv om livet går opp og ned, med hverdager og fest, i sorg og glede, har jeg i min tro et fast håp og en sikker glede som jeg kan feste blikket på. Jesus er noe konstant og ufravikelig. Noe sikkert og fast. Et anker og en trygg havn. I Hebreerbrevet står det et sted at «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» På tross av alt som forandrer seg i livet og i samfunnet, på godt og vondt, har jeg en sikker glede i Herren som ingen kan ta fra meg. Gled dere i Herren alltid!





Knut Torfinn Øydna

Sokneprest på Frøya