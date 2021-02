Ber om støtte til næringshage -Vil gi lokale bedrifter et treffsted

Nyheter

Bedrifter på Hitra og Frøya har selv oppgitt at de ønsker hjelp innen ulike områder. Derfor har Blått Kompetansesenter nå søkt SIVA (det statlige foretaket Selskapet for industrivekst) og Trøndelag fylkeskommune om opptak i det nasjonale programmet for næringshager.