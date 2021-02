Nyheter

Nå deler regjeringen ut 166 millioner kroner for at voksne i hele landet skal få tilpasset opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, IKT og norsk eller samisk. Dette medfører at 8.000 voksne få opplæring i grunnleggende ferdigheter. 40 plasser tilfaller bedrifter på Hitra og Frøya.