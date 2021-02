Får møte kongeparet på slottet på nytt

Nyheter

Sist helg fikk nemlig Grytbakk overrakt Kongens Fortjenestmedalje av Meråker-ordfører Kjersti Kjenes. Den mangeårige rektoren og ildsjelen får utmerkelsen for at han gjennom 65 år har gjort en uvurderlig innsats på mange forskjellige fronter. Det gjør fortsatt den spreke pensjonisten som ble lurt trill rundt da han fikk prisen. Den joviale idrettslederen og lokalpolitikeren la ikke skjul på at han ble overrasket da ordføreren dukket opp.