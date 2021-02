Har startet spleiselag etter at hytta brant ned til grunnen

Nyheter

Kverva og Nordskag grendalag opplevde at grillhytta deres brant ned til grunn, sent fredag kveld for snart ei uke siden.

Grillhytta i Vassbukta på Kverva ble bygget på dugnad i 2013 og har vært åpen for alle. Den har blitt mye brukt, blant annet av Frøya turlag, Barnas turlag på Frøya og selvfølgelig av grendelaget selv.

Nå har Kristine Strand Lyngvær i grendelaget opprettet Spleis til byggingen av ei ny grillhytte. Så langt har 40 givere gitt 12.650 kroner.

Spleiselaget er åpent i 27 dager til og målet er å få inn 50.000 kroner.