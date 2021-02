Sørensen slutter som COO i Åkerblå, går over i ny rolle

Nyheter

Rollen som COO innebærer operasjonelt ansvar og ledelse innenfor kjerneområdene fiskehelse, miljø, rådgivning og tekniske tjenester i Åkerblå AS. Roger Sørensen går over til nyopprettet stilling i Åkerblå Group AS som adm.direktør (CEO) med virkning fra 1 mars 2021. Åkerblå omorganiserte til konsernstruktur 1. januar 2021, forteller selskapet i en pressemelding tirsdag ettermiddag.