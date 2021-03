Nyheter

Hjemme hos Cindy Molina (36) og døtrene på Ulvøya er det full fart. At vi har kommet til et hjem med tre jenter er det ingen tvil om, for her er det rosa leker og klær så langt øyet kan se.

Mamma Cindy har nettopp kommet hjem fra jobb ved Mowi på Ulvan og og tvillingene Alina Marie og Liz Marie (6) fra barnehagen i Knarrlagsundet. Det er vinterferie så storesøster Nicole Marie (10) er ikke hjemme, men på rideleir.