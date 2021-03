Nyheter

Aller først må vi snakke nærmere om selve huset.

For det kan godt sies å være et uvanlig hus det Henny Førde (32) og Tor Arne Kaasbøll (39) har bygget seg på Akset på Hitra.

Takhøyden, det spesielle kjøkkenet og glassvinduene i himlingen er nok noe av det første gjestene vil merke seg når de kommer inn. For ikke å glemme den flotte utsikten utover Trondheimsleia gjennom de store panoramavinduene i stua. Som Henny og Tor Arne selv sier så ville de ikke «sløse bort» den flotte eiendommen på et standard kataloghus og har tegnet sitt eget drømmehus.