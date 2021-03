2 nye smittede på Frøya

Nyheter

I avisa VG sin koronaoversikt viser tallene at det er registrert to nye smittede på Frøya siste døgn. Totalt antallet smittede på Frøya er dermed 18.

I går meldte avisa Hitra-Frøya at det var tre nye tilfeller i Hitra kommune

Nye smittetilfeller Rapporterte kontroll på smitte: - Nå må vi beklageligvis meddele det motsatte - Etter at Hitra kommune tidligere i dag rapporterte å ha kontroll på smitteutbruddet så må vi nå beklageligvis meddele det motsatte, melder Hitra kommune i en pressemelding sent tirsdag kveld.

Dermed er tallet for Hitra nå oppe i totalt 113 smittede.

VG henter sine tall fra MSIS som er det offisielle registeret for antall coronasmittede i Norge. Etter 26. mars har Folkehelseinstituttet (FHI) brukt meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) som grunnlag for antall smittede. 7. april begynte VG å hente data direkte fra MSIS.