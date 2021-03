BEWI bygger ny fabrikk på Jøsnøya på Hitra

Nyheter

- Den nye fabrikken vil bli BEWIs mest moderne og effektive fabrikk for produksjon av fiskekasser, og i tillegg ha fasiliteter for å betjene stadig økende volum av gjenbrukskasser og gjenbrukspaller. Fabrikken vil også være en lager- og logistikkhub for konsernets leveranse av andre typer emballasjeprodukter til oppdrettsindustrien, skriver selskapet i en pressemelding onsdag morgen.