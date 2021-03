Den savnede mannen er funnet omkommet

Nyheter

Politiet bekrefter i dag at det er gjort funn av en omkommet mann i Straumfjorden.

Funnet ble gjort av mannskapet på MOWIs servicebåt Multi Pioner, som startet søk med ROV (undervannsubåt) onsdag ettermiddag.

- De har søkt i hele natt, og i morgen tidlig ble det gjort funn. Først fant de en spark, og rett etterpå fant de en person på bunnen, forteller avsnittsleder Arild Sollie i politiet.

Servicebåten MS Multi Pioner ble onsdag ettermiddag satt inn i søket etter den savnede Malvin Strøm.

Den omkomne personen blir nå hentet opp fra dypet, og en offisiell bekreftelse på at det er den savnede Malvin Strøm, vil ikke skje før liket er tatt opp og identifisert.

Strøm har vært savnet siden lørdag, da han dro ut på den da fortsatt islagte Straumfjorden med spark for å isfiske.

- Det er ingen andre savnede i området, og de pårørende er varslet om at det er gjort funn, sier Arild Sollie.

Arild Sollie sier man er svært takknemlig for hjelpen man ble tilbudt fra lokale bedrifter, som nå ble avgjørende for at man gjorde dette funnet.

- Det er helt enestående hvordan folk og bedrifter har stilt seg til rådighet, og særlig Mowi som stilte med denne båten, mannskap og ROV. I tillegg har også Frøy tilbudt dykkerhjelp. Det er egentlig helt fantastisk hvordan man har stilt opp, og bidratt til at vi gjorde dette funnet såpass raskt, sier Arild Sollie.