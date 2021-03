Nyheter

Torsdag varslet Frøygruppen at tre ansatte på brønnbåten Gåsø Viking hadde blitt smittet med covid-19. Frøya kommune varslet samme kveld at til sammen fire personer hadde fått påvist smitte samme dag. Fredag bekrefter administrerende direktør i Frøygruppen, Helge Gåsø, at den fjerde smittede er ansatt i administrasjonen på hovedkontoret på Frøya.