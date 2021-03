Nyheter

- Sula var 5. februar 2021 en sørvestlig frisk bris unna en katastrofal storbrann. Det vakre Skage-huset var fra 1800 og dermed et av øyas eldste. Huset var forbilledlig restaurert - tro mot originalen og værets øvrige arkitektur. Tross tapet, var hellet var med oss denne gangen. Sjøen var blikkstille og øya dekket av snø. Like fullt hadde de frivillige depotmannskapene sin fulle hyre med å slokke brannen pga dårlig vanntrykk, utstyr og tilgang, skriver Ola Flyum i stiftelsen Sula fyr og Vibeke Pallesen Nordtiller i Sula Grendalag. i et brev til ordføreren i Frøya kommune. Nå mener de noe må gjøres med brannsikkerheten i de unike fiskeværene i Øyrekka.