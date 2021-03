Nyheter

Frøyarussen har også i år som alle andre år hatt innsamling til kreftsaken

- Innsamlingen som vi russen i Øyregionen holder varer ut 14. mars. Derfor vil vi gi dere en liten påminnelse på hvorfor denne saken er så viktig, forteller Erling Spjøtvold i Krafttak mot Kreft-komiteen på Frøya.

I år går pengene til kreftformer som få personer overlever av. Disse kreftformene er det dessverre bare 2 av 10 som overlever. Derfor ønsker Frøyarussen å bidra så mye de kan. Slik kan de gi økonomisk støtte til mere og bedre forskning på disse kreftformene, samt bedre omsorgstilbud for både pasientene og pårørende.

- Dette er en utrolig viktig sak, spesielt nå som Covid-19 herjer over hele verden. Mange kreftpasienter er satt i risikosonen på grunn av at de har tatt for eksempel cellegift, strålebehandling og/eller går på immundempende medisiner.

Frøyarussen peker også på at støtten kreftforeningen får fra innsamlinger, slik som russens, er veldig viktig.

- Penger fra slike innsamlinger som denne er viktige siden de Kreftforeningen nesten ikke får noe pengestøtte fra Staten.

Vippskoden til Krafttak mot Kreft-komiteen på Frøya er 461039

