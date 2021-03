I dag: Mona og Marvin leder innsamlingsaksjon på TV for Krafttak mot kreft

Nyheter

I dag, søndag, fra klokka 18-19 leder Mona Grudt og Marvin Wiseth en tvsending på Trønder-TV om vår felles store dugnad i kampen mor kreft. Med i programmet er også innslag fra Hitra og Frøya.

Blant artistene som deltar i sendinga er Charlotte Audestad og Thomas Brøndbo

Programmet vises på TrønderTV.no og kabeltv.

TrønderTV har også et halvtimes reportasjemagasin i forbindelse med Krafttak mot kreft. Her er det reportasjer og informasjon om Kreftforeningens innsamlingsaksjon som pågår denne uken. Tema for årets aksjon er «Kreftformer som få overlever». TV-magasinet inneholder også innslag fra Hitra og Frøya.

Du kan se magasinet på trøndertv.no