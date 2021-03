Ruth Stene har forlatt Kvenvær etter 86 år

Nyheter

Ruth Stene ble født tirsdag 6. november 1934 på Gjøssøyas Kvalen, ute i Kvenværsøyenes naturskjønne og kulturrike skjærgård. Her vokste hun opp med sine foreldre, fire søsken og Hitras best kjente spellemann som bestefar.

De hadde telefonsentral hjemme i huset på Kvalen, og på øya var det også landhandel, post og dampskipsanløp. Allerede som fire- femåring strikket Ruth sitt aller første par med votter, et håndverk hun perfeksjonerte videre gjennom livet.

Da Ruth var fem år gammel så hun det tyske Luftwaffe komme flyvende rett over Gjøssøya på deres ferd for å innta Trondheim. Noen uker senere gjorde det også inntrykk da tyske bomber regnet ned over et brennende Kristiansund, cirka 50 kilometer sør-vest for fiskeværet. Under krigen startet hun sin utdannelse i skolestua på Nessa, på naboøya Straumøy. Noen ganger dro hun og søsknene over dit til fots, andre ganger ble de rodd over av sin far.

«Ruth var meget flink og grei som medelev. Jeg hadde stor respekt for henne. Jeg så opp til henne. Hun var en ener» forteller hennes sambygding Ole Skaaren.

Etter at Ruth ble konfirmert begynte hun å jobbe på «krabbfabrikken» Kvenvær Hermetikkindustri AS, som var del av handelsstedet på Stein. Her ble hun kjent med sitt livs store kjærlighet Odd Johannes Stene, og som sekstenåring ble hun kjæreste med ham.

I 1954 begynte hun som elev ved Hovde husmorskole på Brekstad, og jobbet etter utdannelsen som husmorvikar i Kvenvær kommune. I 1957 giftet Ruth og Odd seg, og fikk i løpet av de neste fire årene sine tre barn. På begynnelsen av sekstitallet bygde de to opp et vakkert og godt hjem for sin familie ved Stein på Kvenvær.

Ruth var en unik kapasitet med to svært sentrale funksjoner i bygda. Hun driftet telefonsentral og postkontor i kjelleren på huset sitt, samtidig som hun også ivaretok oppgavene som mamma og husmor i hjemmet. I følge Husstellboka var det «husmorens store oppgave å skape likevekt og harmoni i hjemmet, slik at alle som lever der, kan trives og utvikle seg». Dette var nok viktige verdier for Ruth, som i alle disse rollene var arbeidsom, pliktoppfyllende og sterk til alle døgnets tider.

Da jeg ble født inn i hennes liv, hadde hun allerede hatt en lang karriere i både televerket og postverket, som telefon- og poststyrer på Kvenvær i 20 år. To år senere, den 22. mars 1984 var det et stolt øyeblikk da hun åpnet et moderne og flott posthus på tomten sin.

«På åpningsdagen vanket det blomster så vel fra kunder som fra Postsjefen i Trondheim» sto det å lese i Hitra-Nytt. Jeg har mange gode minner fra å besøke min mormor på jobb i posthuset, det var alltid spennende og stor stas å leke under pulten hennes i skranken på postkontoret. Hun var en ydmyk, sindig og kunnskapsrik kvinne, en bauta som ga trygghet til alle menneskene rundt seg.

Ruth og Odds gule hus har vært et viktig samlingspunkt for hel familien, det var alltid fylt med barn, barnebarn og oldebarn. Familiens ve og vel sto i hovedfokus, og Ruth stilte opp utover all forventning. Hun gjorde seg bemerket med sine kokkekunster og baking, stekte verdens beste vafler, og arrangerte alltid jul for hele familien.

Mormor var virkelig en ener, hun var en samlende kraft og en strålende leder for min familie. Hun var raus og gavmild, og jeg opplevde at hun utstrålte enorm omsorg, varme og positiv energi. For meg var det tydelig at mormor virkelig hadde skjønt hva som er viktig her i livet. Ruth er, og har lenge vært, et stort forbilde for sine etterkommere.

Gjennom sitt liv og virke har hun vært en foregangskvinne for likestilling, og et eksempel på kvinners store bidrag til verdiskaping i hjem, karriere og lokalsamfunn. Hun var stolt av å være kvenværing, og var som en levende bygdebok med imponerende lokalhistorisk kunnskap. Hun var med i Kvenvær velforening, hvor hun blant annet bidro med sitt håndarbeid. Ruths vakre strikkeplagg har varmet utallige kropper igjennom årenes løp, og vil fortsette å varme mange av oss i de kommende år.

Mormor elsket oss alle betingelsesløst, og vi elsket henne betingelsesløst tilbake, hun har gjort et uutslettelig inntrykk og vil bli dypt savnet.

Trine Telnes, barnebarn.