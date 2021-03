Nyheter

Vi befinner oss hos et av de koseligste serveringsstedene i Øyregionen. Å komme inn på Hurran gård og kafé er som plutselig å være på et gammeldags bestemorkjøkken. Med blomstrete tapet, svart-hvitt bilder på veggene og nostalgiske skatter rundt omkring i lokalet.

Søstrene Aina Taraldsen Sandvik (46) og Sara Taraldsen (38) serverer rykende varm kaffe i små kopper, før de setter seg ned på hver sin pinnestol og begynner å fortelle om planene videre for den populære gårdskafeen på Flatval.