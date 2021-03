Avlyser sykkelritt

Nyheter

Styret i Tour de Frøya opplyser at de har bestemt seg for å avlyse årets sykkelritt. Dette på grunn av uvissheten rundt covid-19 situasjonen.

Sykkelrittet skulle egentlig funnet sted, lørdag 29. mai 2021.

"Vi beklager til alle som har gledet seg til årets ritt, men vi håper dere vil fortsette å trene for å bli med oss i 2022", skriver de via sin Facebook-side og legger til at de imidlertid har noen morsomme planer for de som liker å sykle på Frøya.

Tour de Frøya ble også avlyst i 2020 på grunn av koronapandemien.