Nyheter

Bilder av to smilende, fornøyde karer med storfangst i armene, dukket opp på Facebook forleden dag.

Enrico Wyrva som er en ivrig sportsfisker, sier nøkternt til lokalavisa at det ble en ganske brukbar dag, mens makker Arild Gjertsen er litt mer opprømt.

- For meg var det mer enn brukbart. For meg var dette snakk om stor fisk! Men i forhold til hva som er mulig å tak i, så er det et godt stykke igjen. Målet er alltid å få en som er enda litt større, vet du, smiler Arild Gjertsen.