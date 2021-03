Nyheter

Det går mot vår! Tjelden er observert på vakre Hitra – «Tjeld på kvart eit nes, sei på kvar ein grunn, skrei på kvart eit med og ring rundt kvart eit tre».

Jeg gleder meg til dagene og ukene vi har framom oss. Snart eksploderer det av liv ute i naturen. Trekkfuglene kommer og lager de flotteste symfonier. Svarttrosten synger sine melankolske arier i skymingen morgen og kveld. I hage og skog begynner det å myldre av liv. Trær og blomster strekker seg mot sola og folder ut sine grønne blader og fargesprakende kronblad. Guds eget skaperverk er fantastisk!

Som barn elsket jeg å legge meg på svabergene på solrike vårdager – kjenne varmen fra berget bre seg i kroppen, høre måsenes våryre konsert og lytte til taktfaste bølgeskvulp …. Det gjør godt for sinn og sjel.

Med våren følger også Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Under normale forhold ville vi i disse dager fått besøk på trappa av flotte konfirmanter med bøsse. Dessverre er dette ikke mulig i år. Isteden har menighetene og konfirmantene en innsamlingsaksjon på facebook. Den ligger ute på min jobbside: Heidi Diakonimedarbeider og Hitra kirkelige fellesråd sin side.

Det går også å bruke vipps, SMS og kontonummer for å gi et bidrag.

Vipps til 2426

SMS VANN til 2426 (250 kr.)

Konto: 1594 22 87493

I år som i tidligere år, brukes pengene til å skaffe rent vann. Aldri før har rent vann vært så viktig som i 2020, da pandemien rammet oss alle. Utfordringene forbundet med dette fortsetter nå i 2021, hvor vi ser at Kirkens Nødhjelps 60 år lange erfaring, kunnskap og arbeid med vann er livsviktig i kampen mot det dødelige viruset.

Det forebyggende vannarbeidet fortsetter ved blant annet å bygge håndvaskstasjoner, kjøre ut vannbiler og drive opplæring i hygiene for å forebygge covid-19.

Årets slagord er FORANDRE. FOR ANDRE.

Vi – du – kan gjøre en forskjell!

Det er ikke bare tjeld på hvert et nes og Fasteaksjonen som kommer hvert år. Maria Budskapsdag er også et tegn på at vi har gått fra vinter til vår. På søndag er det Maria budskapsdag, og det er ca. 9 måneder til jul.

Jeg husker godt de flotte, fargerike plansjene læreren viste oss i kristendomstimene på barneskolen. Jeg likte godt plansjen av Maria som ser forskremt ut når en stor og vakker engel står foran henne for å gi henne budskapet om at hun er med barn, og at hun skal føde en sønn som skal ha navnet Jesus.

Det er vanskelig å forstå at det er mulig for en kvinne å bli med barn uten å ha vært sammen med en mann. Jeg har ikke svaret på dette annet enn at jeg tror på det som står i Lukasevangeliet 1:37: «For ingen ting er umulig for Gud».

Jeg ønsker dere en fin og god vårhelg med de to første versene fra den kjente og kjære salmen – No livnar det i lundar.

No livnar det i lundar,

no lauvast det i li,

den heile skapning stundar

no fram til sumars tid.

Det er vel fagre stunder

når våren kjem her nord

og atter som eit under

nytt liv av daude gror.

T: Elias Blix

M: Ludvig M. Lindeman

Heidi diakonimedarbeider.