Se alle de fargerike føttene vi fikk bilder av!

Nyheter

I dag er verdensdagen for Downs syndrom som av mange feires med rockesokker (en sokk av hver farge) for å symbolisere at vi alle hører til, og at det er greit at vi er ulike.

Lokalavisa ba om leserbilder i dag, og se alle de små og store fargerike føttene vi fikk bilder av!

Tusen takk!

Samme dag hvert år

Grunnen til at dette gjøres akkurat 21. mars er fordi Downs syndrom betyr at du har 3 eksemplarer av kromosom nr. 21.

Siden 2012 har 21. mars vært datoen for FNs offisielle feiring av Downs syndrom.

I år ble det en heldigital feiring, og mange har delt bilder av sine rockesokk-føtter på sosiale medier med merkingen #likeunike