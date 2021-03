Nå får også vanlige innbyggere i Mausund tilgang på det høymoderne mobilnettet

Nyheter

– God nettilgang gir livskraftige lokalsamfunn. Derfor er vi takknemlige for at SalMar og Frøya kommune har deltatt i 5G-eksperimenteringen og delt sine erfaringer med oss. Nå åpner vi opp 5G-nettet som er blitt brukt i prosjektet, slik at de fleste innbyggerne i Mausund får tilgang til et høymoderne mobilnett som tilbyr raske hastigheter, lavere forsinkelse og høy kapasitet, sier Telenor Norgessjef, Petter-Børre Furberg i en pressemelding.