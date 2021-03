Nyheter

Halve 3STA-klassen ved Guri Kunna videregående skole, skolested Hitra, hoppet mandag i sjøen, etter å ha tapt veddemålet om hvilket av russekullene på Hitra og Frøya som klarte å få inn mest penger under årets Krafttak mot kreft. Etter at opptellinga er gjort, har klassene til sammen satt ny innsamlingsrekord og med et klart forsprang for skolested Frøya.