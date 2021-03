Nyheter

Sætra Eiendom har kjøpt Hestvikveien 221, det bekrefter Kjell Børø.

- Vi har kjøpt Hestvikveien 221 for at Hitra Bygg & Betong skal ha mer plass til å utvide driften. Vi har mer bruk for området enn boligene som står der. Vi ligger inneklemt til og nå har vi ikke mer plass å bevege oss på, forklarer Børø som har den største eierandelen i Hitra Bygg & Betong og er daglig leder for Sætra Eiendom.