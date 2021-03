Human-Etisk Forbund utsetter seremonien

Nyheter

Human-Etisk Forbund Frøya Hitra lokallag har bestemt seg for å utsette årets konfirmasjonsseremoni til høsten.

- Human-Etisk Forbund Frøya Hitra lokallag har bestemt at konfirmasjonsseremonien som var planlagt på Frøya i juni flyttes til høsten. Ny seremoni i Frøya kulturhus blir lørdag 25. september, opplyser lokallaget til lokalavisa.

- Vi vet at dette er en utfordrende tid for mange. Det kan være krevende for familier å planlegge en stor begivenhet i ungdommens liv, i en tid der mye er uvisst. Vi håper og tror at samfunnet vil åpne mer til høsten og at vi da kan skape den høytidelige festdagen som en konfirmasjonsdag skal være, forteller lokallagsleder Victoria Pedersen og fylkesleder Kåre Bjørnerås.

Kirken har også besluttet å flytte på årets konfirmasjoner.