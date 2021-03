Leste 5000 minutter på en måned

Nyheter

Hitra bibliotek arrangerer sammen med skolene lesekampanjen Hitra leser! for 3. og 4.trinn. Dette for å motivere til å lese litt ekstra. Nå er konkurransen over og vinneren ble kåret under åpningen av barnekunstutstillingen fredag.

-Undersøkelser viser at barn bruker mindre tid på fritidslesing. Fritidslesingen er viktig, og noe bibliotek og lærere sammen med foreldrene jobber med å motivere til. Vi ønsker at barn skal kjenne leseglede, sier Wenche Børø Larsen som er både bibliotekar ved Hitra bibliotek og lærer.

Leste 83 timer

Hun forteller at denne pokalen motiverer mange, de leser mer og de får gode leseopplevelser.

-En leser sa om lesing: Det er viktig fordi da kan vi lese når vi blir voksne til ungan vårres.

Hun er fornøyd med kampanjen og sier mange har lest ivrig den siste måneden.

- Noen har lest 300 minutter, noen har lest 1000 minutter og noen har lest 5000 minutter på en måned. Og de som leste aller mest var Knarrlagsund oppvekstsenter når vi regnet om til høyeste gjennomsnittet i leste minutter pr/elev. Vi hadde også en konkurranse for lærerne og de voksne ved skolen, og også her var det gjengen ved Knarrlagsund som leste flest minutter, sier Børø Larsen.