Bygdebok i digital form er fremtiden

Nyheter

- Jeg vil tro alle som har foreldre fra Hitra, eller som er født på Hitra, er nevnt i hitterslekt.no. Nå har vi rundt 75.000 navn der, sier Gunnar Lossius, redaktør for hitterslekt.no. Av disse er over 13.000 nålevende personer, og over 62.000 døde personer.

Ønsket om å lage nye bygdebøker for Hitra har vært et tema siden 70-tallet. I 1989 kom Sandstad-boka, om slekt og gårder i Sandstad ut, og i 2007 ble det lagt planer om å gi ut «Hitraboka» som skulle fortelle historien til resten av Hitras sokn i seks bind. Det var et samarbeide mellom Hitra kommune, Kystmuseet i Sør-Trøndelag og Hitra historielag.

Lager elektronisk slektsbok Kystmuseet samler nå Hitras slekter på hitterslekt.no. Og du blir bedt om å bidra.

Fortsetter som digital bygdebok

Men planene om å gi ut en bygdebok i fysisk form er nå gjemt bort bakerst i arkivet.

Nå er det hitterslekt.no som gjelder, og blir som en bygdebok i digital form. Nettstedet som startet i 2014 og eies av Kystmuseet, gir rom for langt flere opplysninger, mener Lossius.

- I en bygdebok hadde det ikke blitt plass til så mange navn, sier Lossius.

Han mener målet er å gjøre hitterværingene fornøyde med det de kan finne av opplysninger om slekta og heimplassen. Og etter interessen å dømme virker det som hitterslekt.no fungerer godt som oppslagsverk.

- Jeg har ingen tall, men det er stor interesse for å søke etter slekt på hitterslekt, sier han.

Har passert 32.000 navn Men fortsatt er mange ikke registrert på hitterslekt.no

På hitterslekt.no kan man søke etter f.eks navn, fødested, fødselsår eller gravsted for å finne personer. Videre kan man følge linker til andre personer vedkommende er i slekt med.

Utvider med gårdshistorie

Planen er å utvide opplysningene også med gårdshistorien.

- I de gamle hitrabøkene er det så som så med historien om gårdene. Målet er å få navnene koblet til gården, og ved et tastetrykk få opp gårdshistorien. Der er vi ikke i dag, men det kan være mulig ved å bygge opp nettsiden litt, mener Lossius.

En slik jobb vil ifølge Lossius være ressurskrevende fordi man må manuelt gå gjennom gamle arkiver. Når vi møter han i biblioteket på Kystmuseet, der han har kontor, er han i ferd med å gå gjennom en gammel kirkebok med sirlig skrift. For noen år er det lett å tyde, mens andre år er vanskeligere, spesielt etter at sorenskriveren hadde fått parkinsons.

Nye bygdebøker planlegges for Hitra Bygdebøker på Hitra har gått igjen som et tema siden 80-tallet. Sandstad fikk sin bok i 1989, og siden har ingen ting skjedd før nå.

- Er det mange personer som mangler i hitterslekt?

- Det har jeg ikke oversikt over. Vi har trålet kirkebøkene, og folketellingslistene. Men likevel er det sikkert noen som mangler uten at vi vet om dem. Da håper vi publikum er våken og kommer med opplysninger til oss, sier Lossius.

Nye hitterværinger må inkluderes

Fra i fjor ble enda flere hitterværinger føyet til historien, da deler av Snillfjord kommune ble del av Hitra kommune.

- Tidligere har vi konsentrert oss om øya, men nå må vi begynne å bevege oss innover mot Snillfjorden. Det er selvfølgelig en del der som er registrert før, i og med at det er en del inngifte mellom kommunene. Inngifte er det forøvrig på Frøya også, og det er en del fra Frøya som er registrert på hitterslekt av den grunn, sier Lossius.

- Et fleksibelt system

Det var tidligere museumsdirektør Svein Bertil Sæther som startet opp hitterslekt.no, da finansieringen til bygdebøkene uteble og de ikke kom videre i arbeidet.

- Da måtte vi gjøre det på en annen måte. Hemne hadde da kommet i gang med hemneslekt.no. Vi valgte å sette i gang på den måten. Det ville ha kostet flere millioner å gi ut bygdebøker i fysisk form, og for å være realistisk ble det bestemt å gi ut en digital bygdebok, sier Sæther.

Den gang var det Knut Ansnes som var redaktør for nettstedet, og Judith Singsø, Olga Storø bidro med registrering.

- Det er litt synd at det ikke ble fysiske bøker, og det er mange som etterspør det. Den godt voksne generasjonen liker å sitte med boka i hånda. Men så øker den digitale kompetansen i den eldre aldersgruppen også, samtidig som det digitale appellerer til de yngre. Det er artig å høre at unge folk sier at de så det på hitterslekt. Det er veldig enkelt når du kan lete etter slekt på brettet eller på telefonen, når som helst. Det er et fleksibelt system, mener Sæther.

Han er pensjonist men bidrar fremdeles til materiale til hitterslekt.no.

- Det fine med hitterslekt er at det er søkbart og at man finner materialet med en gang, uten å måtte sitte og bla. Jeg tror at dette blir løsningen og at det har fremtiden foran seg. Det kan godt være at det at vi ikke fikk bevilgninger til bygdebøkene viser seg å være en fordel i dag, mener han.