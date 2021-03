Her er reglene som gjelder i påska

Nyheter

Både Hitra og Frøya kommuner har lagt ned påbud om bruk av munnbind.

Forskriften pålegger bruk av munnbind i følgende situasjoner:

Kollektivreiser. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

I drosje. Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen. Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer. I tillegg har Frøya kommune i sin forskrift bestemt at setet ved siden av taxisjåføren ikke skal brukes av passasjerer, og det skal være ledig plass mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke tilhører samme husstand. Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer



Kjøreskoler og annen føreropplæring. Plikten gjelder både for elev og lærer.

Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv. Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig for å utføre behandlingen.

Butikker og i fellesarealene på kjøpesentre

Serveringssteder og i tros- og livssynshus, unntatt når man sitter ved bordet/på plassen.

Lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke utøver under selve kultur- eller idrettsaktiviteten.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Nasjonale regler og anbefalinger

Det er de strengeste anbefalingene som gjelder. Dersom innreisende til Hitra og Frøya kommune kommer fra kommuner / områder der strengere anbefalinger gjelder, skal strengeste anbefaling følges.

I tillegg til lokale bestemmelser gjelder følgende nasjonale regler og anbefalinger;

Begrens sosiale kontakter

Hitra kommune har en anbefaling om maks ti sosiale nærkontakter per person per uke – ut over egen husstand

Regjeringen har en nasjonal anbefaling om å ikke ha besøk av flere enn to gjester hjemme, på hytta eller andre steder – de anbefaler også å helst ha kontakt med de samme over tid

Kommer du fra et område med høyt smittenivå bør du unngå overnattingsbesøk

Personer som bor alene eller barn kan ha én til to faste overnattingsbesøk

Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand





Handel

Regjeringen økte én-metersregelen til to meter. Antallet kunder skal derfor beregnes ut fra størrelsen slik at det er mulig å holde to meters avstand. Regjeringen anbefaler også å kun benytte kjøpesenter og varehus i egen hjemkommune. Hitra og Frøya kommuner har sagt at besøkende fra andre kommuner gjerne får handle her, men at de skal følge munnbind og avstandsbestemmelsene og at man bør begrense det til at èn person fra hustanden handler.

Serverings- og skjenkesteder

Det ble innført full skjenkestopp av alkohol på serverings- og skjenkesteder. Dette tredde i kraft 25.mars

Alle skal registrere enkeltkunder ved ankomst

Serverings- og skjenkesteder i Hitra og Frøya kan holde åpent om de oppfyller kravene til forsvarlig drift

Kommunene kan stenge de som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift

Også her er det en anbefaling om å holde to meters avstand til alle utenom husstanden eller én til to faste for de som bor alene





Treningssenter, svømmehaller o.l.

Det blir forbudt med innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere

Treningssenter kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen og følgende tilbud: rehabilitering og opptrening individuelt eller i mindre grupper, individuell trening og behandling som timebestilles

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt.

Følgende tilbud kan tilbys: Skolesvømming, organisert svømmekurs, organisert svømmetrening for personer under 20 år, svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere, rehabilitering og opptrening, annen individuell behandling kan timebestilles

Fornøyelsesparker, bingohaller (bowlinghaller) og lignende må stenge

Kulturliv og arrangementer

Regjeringen anbefaler at alle planlagte arrangement avlyses

Hvis ikke skal følgende regler gjelde:

Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale.

Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 20 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

Inntil 50 personer i begravelser og bisettelser.

Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Maks 50 personer på arrangementer utendørs.

Hitra kommune anbefaler at arrangementer som samler/ kan samle personer fra kommuner som har høyt smittetrykk bør utsettes eller avlyses





Hytta / Påskeferie

Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.

Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.

Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller liknende overnattingssted der mange samles.

Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning.

Hjemmekontor

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig

Hitra kommune anbefaler at møter og samlinger gjennomføres så langt som mulig digitalt

Reise og karantenehotell

Både Hitra og Frøya kommune og Regjeringen anbefaler å ikke reise unødvendig over kommunegrensene

Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med husstanden din, gjør helst innkjøpene før avreise og hold avstand til andre

Regjeringen fraråder alle utenlandsreiser, med mindre de er strengt nødvendige

Regjeringen skjerpet inn reglene for karantenehotell for de som kommer hjem fra unødvendige utenlandsreiser – de må nå tilbringe hele tiden på karantenehotell (dette tredde i kraft midnatt natt til mandag 29.mars)





Alle Innbyggere og tilreisende anbefales å laste ned smittestopp-appen