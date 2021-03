Artisten økte omsetningen i koronaåret

Nyheter

Ferske regnskapstall viser at Charlotte Audestad AS omsatte for 1.083.000 i 2020. Dette er en økning med nesten 30.000 fra året før for den folkekjære artisten i et år, som for henne og mange artistkollegaer, har vært preget av avlyste konserter og begrensa med spillejobber.