Nyheter

Når barn og unge trenger hjelp, er det viktig at de får et helhetlig tilbud så tidlig som mulig.

Hvis ikke er det stor risiko for at utfordringene blir større og vanskeligere.

Flere barn og unge har sammensatte problemer som dårlig fysisk eller psykisk helse, lærevansker eller hjem preget av rus og vold. Derfor har det blitt startet opp et pilotprosjekt som heter 0-24, opplyser Statsforvalteren i Trøndelag (tidligere Fylkesmannen).