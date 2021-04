Nyheter

20 prosent av de voksne med høyest inntekt drakk tre eller flere glass alkohol på en dag sist de var på hyttetur med barn. Det viser en ny undersøkelse Ipsos har gjort for alkovettorganisasjonen Av-og-til.

-Foreldre bør holde seg til to glass eller mindre. Da kan påska bli like hyggelig for barna som for de voksne, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til i en pressemelding.

Blant de med lavere inntekt er prosentandelen som drakk like mye foran barna betydelig lavere.

-Jeg tror for mange unnskylder alkoholinntaket med at ekstra god vin og annen alkohol er kultur. Men barna merker endringen hos de voksne, uavhengig av navnet på det foreldrene drikker, påpeker Eriksrud.

-Blir utrygge

Eriksrud reagerer på forskjellene i alkoholinntaket mellom de med høy og lavere inntekt.

–Vi vet fra tidligere at høy inntekt er forbundet med høyere drikkefrekvens. Alle voksne må være bevisste på hvordan alkoholbruken deres påvirker barn. Barn blir fort utrygge når voksne drikker. Det er det alt for mange voksne som tar for lett på, understreker Eriksrud.

Hun minner om at årets påskeferie er spesiell.

- Mange barn og unge har livene sine sterkt preget av strenge koronarestriksjoner og bekymringer rundt smitte og skolestenginger. Da er det ekstra viktig at påsken blir god og trygg både for store og små. For mye alkohol ødelegger for det, sier Eriksrud.

– Ikke bare påskekos

Mange opplever at det å ta noen øl eller noen glass vin er en del av hyttekosen i påsken. Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til oppfordrer foreldre og andre voksne til å drikke mer alkoholfritt i hytteveggen.

– Et glass vin til maten eller en øl i solveggen kan være godt. Samtidig vet vi at barna merker at voksne har drukket lenge før vi selv merker det, og det gjør dem utrygge å se voksne endre seg. Barn ønsker seg voksne som er slik de pleier å være, sier hun og legger til:

– Vi har spurt barna og de har tydelig sagt at to glass er maks, og da synes jeg vi voksne skal høre på dem, sier Eriksrud.

Hun er glad for mange i den ferske undersøkelsen forteller at de holder seg til denne gylne regelen.

– 7 av 10 følger anbefalingene barn selv har kommet med, og holder seg til mellom 0-2 glass. Det er jeg glad for, avslutter Eriksrud.