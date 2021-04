Fundert på hvorfor det ikke er tv-reklame i dag?

Nyheter

Radio- og tv-kanalene har ikke lov til å sende vanlig reklame den 2. april og 4. april i år, siden det er forbudt å sende reklame langfredag og 1. påskedag. Mange av kringkasterne velger å gi bort reklameplassen til ideelle organisasjoner disse dagene.

Det er ikke bare i påsken det er forbudt å sende reklame på radio og tv. Også 1. juledag og 1. pinsedag er det forbudt å sende vanlig reklame, ifølge kringkastingsforskriften.

Regelen gjelder kun for radio og tv. Hensikten er at publikum ikke skal bli utsatt for kommersielle budskap i disse mediene under høytidsdagene.

– Kringkasterne er som regel flinke til å overholde reklameforbudet. Medietilsynet har kun funnet brudd på regelen ved et par anledninger i løpet av de siste 20 årene, sier direktør for juridisk og regulatorisk avdeling, Hanne Sekkelsten i en pressemelding.

Ved brudd på regelen, kan Medietilsynet gi kringkasteren sanksjoner i form av overtredelsesgebyr eller et tidsavgrenset forbud mot å sende reklame. Medietilsynet kan også gi tvangsmulkt for å sikre at forbudet blir overholdt.