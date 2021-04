Nyheter

Eiendomsmegler 1 Hitra/Frøya opplever at det er mange som er på utkikk etter hytte i år også, som i fjor, forteller eiendomsmeglerfullmektig, Marthe Alvilde Frantzen.

- Vi har troa på at dette året blir et bra år for hyttemarkedet, og vi er i daglig i kontakt med folk som venter på at drømmehytta skal komme for salg.