Ønsker å sette opp glampingenheter på holme

Nyheter

Glamping - eller glamorøs camping - vil si å kombinere campinglivet med en luksuriøs hotellopplevelse. Man kommer tett på naturen uten å måtte gi avkall på komforten.

De siste årene har det dukket opp mange spennende og spesielle overnattingssteder her til lands, og nå har Frøyutvikling AS tenkt å hive seg på trenden. De ønsker å sette opp to glamping-enheter på Skjøttholmen, vest for Sula.