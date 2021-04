Flåttsmitten florerer – legene får lynkurs om flåttutslett

Nyheter

Vi er på vei inn i flåttsesongen, og det er ventet et nytt kjempeår for turgåing i norsk natur. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, også kalt Flåttsenteret, regner med rundt 7.000 tilfeller av borrelioseutslett i Norge hvert år. Disse er ikke meldingspliktige, men like fullt viktige å behandling korrekt.