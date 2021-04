Nyheter

Mobiltelefon­bruken blant ung­dommer økt svært på begynnelsen av 2000-tallet. For å undersøke mobiltelefonbruken blant ungdommer på Hitra, tok lærerne Martin Volden, Maria Aastum, Eli Strøm og Jan Erik Sandvik - som var journalister for en dag da de besøkte lokalavisa.i 2001 - en tur til Hitra ung­domsskole for å høre med ungdom der, samt en lærer, om bruk av mobiltelefon