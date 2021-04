Øyrekkas VANNvittige reiseopplevelser samlet på et sted

Nyheter

-Øyrekka Turistinformasjon er en ideell organisasjon og et hundre prosent lokalt forankret Øyrekka prosjekt. I bunn av vårt virke, som startet i 2015, ligger et mål og et sterkt ønske om å bidra til å skape arbeidsplasser ute i havet. Turismenæring, arbeidsplasser, trivsel og bolyst henger sammen, sier Tove Merete Vedal, styreleder og drifter av Øyrekka Turistinformasjon.