Fillan

Hekkende fiskemåker kan utsette bygging

En koloni med rødlistede fiskemåker, lokalt kalt seng, kan føre til forsinkelser for utvidelse av Hitrahallen i sommer, etter at Norsk ornitologisk forenings lokallag for Hitra og Frøya leverte en klage. Planen har vært at utbyggingen skal starte nå i slutten av april.