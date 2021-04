Marianne og Kåre fikk påvist korona da det nærmet seg termin

Nyheter

Lokalavisa har fått mange spørsmål om Marianne Pervik Kvam og Kåre Hansen etter at vi først skrev om dem i starten av mars.

Da kunne nemlig Kåre fortelle at han hadde fått påvist korona, noe som var veldig ubeleilig i og med at samboer Marianne gikk høygravid. Og dagen etter fikk også hun påvist smitte.