Ser seg nødt til å avlyse

Heller ikke i år blir «Oda fra havet» fremført på Mausund. Det melder styret i dag.

-På grunn av smittesituasjonen i samfunnet per i dag, og stor usikkerhet hvordan smitte/vaksine-situasjonen vil være i juni, ser vi dessverre ingen mulighet for oss å gjennomføre årets spel på en forsvarlig måte, melder Styrets leder for Oda fra havet, Vidar Oskarson

Han sier det er hensynet til publikum, frivillige og aktører kommer foran alt.

-Vi begynner om noen få uker planleggingen av «Oda fra havet -2022», mer informasjon rundt tidspunkt og billetter vil komme etter hvert.