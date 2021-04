Nyheter

- Det kommer til å bli action fra start, sier en entusiastisk Harald Fladseth som er sjef for Toppidrettsveka, og peker i retningen han ønsker at løperne skal starte i år.

Denne uka var representanter fra NRK Sporten, TV-produksjonsselskapet NEP, Lerøy Midt og Toppidrettsveka samlet på Jøsnøya, for å gå gjennom planene for årets rulleskikonkurranse.