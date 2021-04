Gir tilskudd til bedrifter som kan tilby ungdom sommerjobb

Nyheter

Etter et helt år med koronarestriksjoner vegrer mange bedrifter seg for å gi ungdommer i Midt-Norge sommerjobb. Derfor ønsker Sparebank1 SMN å tilby lønnstilskudd til bedrifter som kan tilby midtnorske ungdommer sårt tiltrengt arbeidserfaring i sommer.

Dette gjorde Sparebank1 SMN også i fjor, og da fikk nærmere 500 ungdommer sommerjobb, opplyser banken i en pressemelding.

Nå ønsker de å få enda flere midtnorske ungdommer ut i sommerjobb.

Gir tilskudd på 7000 kr. per jobb

- Mange bedrifter i øyregionen ønsker å tilby ungdommene våre sommerjobb. Men koronapandemiens økonomiske konsekvenser har også påvirket næringslivet lokalt, og mange har ikke mulighet til å ansette noen etter lang tid med koronarestriksjoner, sier banksjef Marita Wingan på Frøya og Hitra.

Derfor ønsker SpareBank 1 SMN, i år som i fjor, å gi et tilskudd på 7000 kroner per jobb til bedrifter som kan tilby sommerjobb. Beløpet tilsvarer en gjennomsnittlig ukelønn for unge med sommerjobb. Tilskuddet går til å ansette ungdom i alderen 16-25 år i minimum tre uker i sommermånedene, og det kan søkes om tilskudd for inntil fem ungdommer i samme bedrift.

Har satt av fire millioner kr.

- 40 prosent av SpareBank 1 SMN er eid av lokalsamfunnene i regionen vår. Sparebankmodellen gjør at vi dermed kan dele ut det vi kaller samfunnsutbytte, hvor den rettmessige andelen av vårt overskudd tilbakeføres lokalsamfunnene vi er en del av. Lønnstilskuddet til sommerjobber går av denne potten, forklarer banksjef på Frøya og Hitra, Marita Wingan.

Sammen med Sparebankstiftelsen SMN har banken satt av vel fire millioner kroner for å gi unge en lærerik sommer og bidra til å holde hjulene i gang i næringslivet.

- Vi slår et slag for de små og mellomstore, lokale bedriftene i regionen. Vårt håp er at kafeer, hoteller, landbruket og nisjebutikker får en travel sommer sier banksjefen, og presiserer at tiltaket ikke vil være aktuelt for bedrifter som har permitterte ansatte.

Søknadsfrist 1. mai

SpareBank 1 SMN samarbeider med sin samarbeidspartner LO om å vurdere søknadene fra bedrifter som ønsker tilskudd til sommerjobber.

Banksjef Wingan håper mange bedrifter i øyregionen søker innen fristen går ut 1. mai.

- Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Vi vet at også årets sommer trolig blir annerledes, og det er viktigere enn noen gang å gi ungdommer i øyregionen arbeidserfaring. Samtidig vet vi at mange bransjer trenger flere hender enn det økonomien tillater, og at dette derfor kan bety mye for næringslivet.

Kriterier for å få støtte:

Tilskudd kan gis til bedrifter i Trøndelag og Møre og Romsdal

Hver sommerjobb støttes med 7000 kroner. Det kan søkes om tilskudd for inntil fem sommerjobber

Sommerjobben skal tilbys ungdommer i alderen 16-25 år, og minimum tilsvare tre ukers full jobb

Det skal gjøres allment tilgjengelig for ungdommer i bedriftens nærområde å søke

Det forutsettes at det lønnes etter gjeldende tariff, og at det inngås arbeidskontrakt

Det forutsettes at bedriften ikke har ansatte som er permitterte

Det gis ikke tilskudd til sommerjobber som allerede er utlyst eller avtalt

Søknadsfrist er 1. mai. Svar gis innen 10. mai. Støtten utbetales senest 30. august, etter mottatt dokumentasjon fra bedriften.