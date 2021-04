Nyheter

- Nå må vi være varsomme når vi er ute i naturen.

Det sier ordfører Ole L. Haugen i Hitra, som minner om at nå gjelder båndtvang for hunder. Dyre- og fuglelivet våkner til liv etter vinteren og for mange arter er tida vi nå er inne i ekstra sårbar.

- Nå kan vi alle bidra litt ved å tenke over vår egen adferd og hvor vi beveger oss. Eller med andre ord, vi må være varsomme. Oppfordringen blir derfor, til både fastboende, hytteeiere og andre besøkende: Vær forsiktig i hekketida, og husk at det nå bokstavelig talt er tiden for helt nytt, men sårbart liv. Bruk naturen med forsiktighet, ha respekt for dette, og husk å ha kontroll på hunden din – respekter båndtvangen, er oppfordringa fra ordføreren.

Han gleder seg over at arbeidet for å redusere bestanden av mink, kråke og ravn de siste årene ser ut til å gi resultater. Disse artene påfører ofte skader på andre arter.

- Vi har nå oppdaterte opplysninger som forteller at dette gir positive resultater, noe jeg tror de aller fleste av oss er svært glade for. For eksempel observeres større bestander av ærfugl, eller ea som vi sier. Men nå går denne inn i den mest kritiske hekkefasen, når hoa legger seg i ro på reiret fram til klekking. Og da blir den langt mer sårbar for vår adferd langs strandlinjen, påpeker Haugen.

