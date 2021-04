Slipper å åpne sladd i PowerPoint. TrønderEnergi vant fram mot Staten

Nyheter

Norges Miljøvernforbund ba høsten 2019 om innsyn i en PowerPoint-presentasjon som TrønderEnergi AS hadde vist i et møte hos Norsk Institutt for naturforskning. Presentasjonen inneholdt blant annet faksimiler av poster motstandsgruppa «Nei til vindkraftverk på Frøya» hadde delt i sin gruppe. Dette var i perioden TrønderEnergi sto midt i den mest opphetede vindkraft-debatten, blant annet fordi utbygginga av Frøya vindpark var igang.